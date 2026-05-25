Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ολυμπία Ξένου

Σήμερα η κηδεία της από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ροϊτίκων – Αντί στεφάνων, δωρεές στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία η είδηση της απώλειας της Ολυμπίας Ξένου, χήρας του αείμνηστου Μιχάλη Ξένου και μητέρας του γνωστού Πατρινού κοσμηματοπώλη Κωνσταντίνου Ξένου.
Η εκλιπούσα υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή και αξιοσέβαστη παρουσία, αφοσιωμένη στην οικογένειά της, διακρινόμενη για την καλοσύνη, την ευγένεια και το ήθος της.
Με λόγια βαθιάς συγκίνησης την αποχαιρέτισε ο γιος της Κωνσταντίνος Ξένος, αναφέροντας: «Καλό σου ταξίδι, μάνα. Να σε συνοδεύει η αγάπη μας εκεί που ανθίζει η αιωνιότητα».
Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα στις 4 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ροϊτίκων, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Ροϊτίκων.
Η οικογένεια της εκλιπούσας παρακαλεί, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, προς τιμήν της μνήμης της.
