Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ολυμπία Ξένου

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία η είδηση της απώλειας της Ολυμπίας Ξένου, χήρας του αείμνηστου Μιχάλη Ξένου και μητέρας του γνωστού Πατρινού κοσμηματοπώλη Κωνσταντίνου Ξένου.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή και αξιοσέβαστη παρουσία, αφοσιωμένη στην οικογένειά της, διακρινόμενη για την καλοσύνη, την ευγένεια και το ήθος της.

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης την αποχαιρέτισε ο γιος της Κωνσταντίνος Ξένος, αναφέροντας: «Καλό σου ταξίδι, μάνα. Να σε συνοδεύει η αγάπη μας εκεί που ανθίζει η αιωνιότητα».

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα στις 4 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ροϊτίκων, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Ροϊτίκων.

Η οικογένεια της εκλιπούσας παρακαλεί, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, προς τιμήν της μνήμης της.