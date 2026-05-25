Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Κούρκουλα στο Πολύεδρο

Την Τρίτη 26 Μαΐου η εκδήλωση για το βιβλίο «Λίβανος, Μια Ξεχωριστή Χώρα» με τη συμμετοχή πολιτικών και ακαδημαϊκών

Το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο και οι εκδόσεις Μεταίχμιο διοργανώνουν παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Κούρκουλα με τίτλο «Λίβανος, Μια Ξεχωριστή Χώρα», την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 8 το βράδυ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του βιβλιοπωλείου Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μικρών Βιβλιοπωλείων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας και ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο συγγραφέας Δημήτρης Κούρκουλας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του μετά το τέλος της παρουσίασης.

