Μεσσαρά Κρήτης: Τι "δείχνει" το DNA για τον 54χρονο πατέρα και το βρέφος της κόρης του

Στα χέρια της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου βρίσκονται πλέον τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA που είχε ζητήσει, από την αρχή της υπόθεσης, ο 54χρονος πατέρας από την Μεσσαρά, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος εδώ και σχεδόν πέντε μήνες.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση βιασμό των δύο κορών του, ηλικίας 24 και 15 ετών, καθώς και για όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με την πατρότητα του βρέφους που γέννησε η μεγαλύτερη κόρη, τον Ιούλιο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αποτελέσματα της εξέτασης προκύπτει ότι ο 54χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του βρέφους, κάτι που είχε καταγγελθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης από τα ίδια του τα παιδιά.

Η εγκυμοσύνη της 24χρονης, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα νοητικής στέρησης και φιλοξενείται τους τελευταίους μήνες στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, είχε αποκαλυφθεί λίγο πριν από τον τοκετό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Για το βρέφος κρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η καταλληλότερη λύση ήταν η αναδοχή, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει το παιδί στην οικογένεια.

Οι καταγγελίες είχαν οδηγήσει στη σύλληψη του 54χρονου, ενώ είχε συλληφθεί και η 42χρονη σύζυγός του, μητέρα των κοριτσιών, για ενδοοικογενειακή βία. Για τη μητέρα η δικογραφία διαχωρίστηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι αθώος», φώναζε ο 54χρονος μετά την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, ενώ συγγενείς της οικογένειας υποστήριζαν ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. «Είναι κρίμα από τον Θεό...» έλεγαν με θυμό.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, οι σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας ήταν προβληματικές. Προ διετίας, έπειτα από περιστατικό με τη μικρότερη κόρη, είχαν κινητοποιηθεί κοινωνικές υπηρεσίες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ενώ έκτοτε υπήρχε επαφή της οικογένειας με κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς.

Από την πλευρά της οικογένειας προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η ανήλικη επιθυμούσε να ανεξαρτητοποιηθεί και να παντρευτεί, κάτι στο οποίο αντιδρούσαν οι γονείς της, ενώ υποστηρίζεται επίσης ότι επηρέαζε και τη μεγαλύτερη αδελφή της.

Τα δύο κορίτσια είχαν μεταβεί στην Ασφάλεια Ηρακλείου μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, συνοδευόμενα από τον αδελφό τους και την σύζυγό του. οι οποίοι διαμένουν στο Λασίθι και τις ημέρες εκείνες τα είχαν φιλοξενήσει στο σπίτι τους.



«Ο εντολέας μας έχει υποστεί τεράστιο κοινωνικό διασυρμό»

Τις εξελίξεις με τα αποτελέσματα του DNA επιβεβαίωσαν στο Cretalive.gr οι συνήγοροι υπεράσπισης του 54χρονου προφυλακισμένου πατέρα, κ. Γιάννης Χατζηδάκης και κ. Λευτέρης Κάρτσωνας. "Τα νεοεισφερθέντα στην ποινική διαδικασία αποδεικτικά μέσα (DNA) επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν με επιστημονικά αδιαμφισβήτητο τρόπο την αλήθεια των ισχυρισμών του εντολέως μας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή διατράνωνε μετά δακρύων και αγανάκτησης την αθωότητα του για τις βδελυρές ποινικές κατηγορίες που του αποδόθηκαν, ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστούν - στο μέτρο του δυνατού-την τρωθείσα τιμή και υπόληψη του από τον τεράστιο κοινωνικό διασυρμό που βίωσε. Φρονούμε ότι το δικονομικό και ουσιαστικό βάρος των νέων δεδομένων προοιωνίζεται την ανάκτηση της προσωπικής ελευθερίας του εντολέως μας, η οποία θα αποτελέσει και την κορυφαία θεσμική έκφραση της Δικαιοσύνης, της οποίας ιερό έργο είναι η προστασία των αθώων πολιτών ".