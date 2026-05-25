Τραγωδία στο Προάστιο Πατρών - Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Συναγερμός το πρωί στην παραλία κάτω από το ξενοδοχείο «Τζάκι» – Στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί  στο Προάστιο Πατρών, στην παραλιακή περιοχή κάτω από το ξενοδοχείο «Τζάκι», όταν διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν έναν άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, βρέθηκε μπρούμυτα στο νερό, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους περαστικούς που ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση του περιστατικού.

