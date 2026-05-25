Βιβλιοπαρουσίαση Χρ. Γεωργάλα "Ημερολόγιο της Γάζας-Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας"

Οι εκδόσεις antapocrisis σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Ημερολόγιο της Γάζας-Ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» του Χρίστου Γεωργάλα σε εκδόσεις Τόπος και antapocrisis, την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 18.30 στην αίθουσα του ΤΕΕ( Τριών Ναυάρχων 40).

Μέσα από ημερολογιακές σημειώσεις, προσωπικές εμπειρίες και φωτογραφίες που κατέγραψε κατά την παραμονή και εργασία του στο μεγαλύτερο ενεργό νοσοκομείο της Γάζας τον Απρίλιο και Μάιο του 2025, ο συγγραφέας μεταφέρει την καθημερινότητα ενός συστήματος υγείας υπό πολιορκία: τη μαζική εισροή τραυματιών, κυρίως παιδιών, τις ελλείψεις σε μέσα περίθαλψης, αλλά και τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης για ασθενείς και υγειονομικούς.

Το βιβλίο δεν αποτελεί μόνο μια καταγραφή πολέμου και βίας, αλλά και έναν βαθύ φόρο τιμής στους ανθρώπους της Γάζας και στους υγειονομικούς που συνεχίζουν να προσφέρουν μέσα στις πιο ακραίες συνθήκες. Μια συγκλονιστική μαρτυρία για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της ζωής απέναντι στην καταστροφή.

Θα μιλήσουν:

· Xρίστος Γεωργάλας, συγγραφέας και εθελοντής γιατρός στη Γάζα

· Τάσος Γιακουμής, γενικός γιατρός στο ΕΣΥ και μέλος ΔΣ ΕΙΝΑ

· Γιάννης Πανταζόπουλος, μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla

Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στη ΜΑP( Medical Aid for Palestinians) και στο March to Gaza Eλλάδας.