O Αντετοκούνμπο έλαμψε στο Final 4

Η αγκαλιά με τον Σενγκούν, το βίντεο με την Τουρκάλα δημοσιογράφο και η πρόταση για μόνιμη διεξαγωγή στην Αθήνα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μια από τις λαμπρές παρουσίες στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα που έληξε με μεγάλο θριαμβευτή τον Ολυμπιακό.
Ο Greek Freak συγκέντρωσε τα φλας των φωτογράφων στις εξέδρες του T Center με τον ίδιο να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στις εξέδρες και να προτείνει στη Euroleague η διοργάνωση να γίνεται πάντα στην Αθήνα.
«Έχω πάει σε πολλά Final 4 αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτό. Η Euroleague πρέπει να σκεφτεί να φέρνει το Final 4 κάθε χρόνο εδώ γιατί είναι η πιο εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί».
Ο Αντετοκούνμπο συναντήθηκε, μάλιστα, με τον Αλπερέν Σενγκούν, με τον οποίο τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μια έντονη διαμάχη μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.
Έχοντας, ωστόσο, «θάψει το τσεκούρι του πολέμου», ο Greek Freak που αντιλήφθηκε πρώτος τον Τούρκο σέντερ, του φώναξε και είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό και μια στιχομυθία λίγων δευτερολέπτων.
Αυτή, όμως, δεν ήταν η μοναδική συνάντηση του Αντετοκούνμπο με... τουρκικό χρώμα, καθώς τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ διεκδίκησε και η δημοσιογράφος Ντενίζ Ακσόι, η οποία γύρισε μαζί του ένα βίντεο για τα social media της.
