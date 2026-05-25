O Αντετοκούνμπο έλαμψε στο Final 4

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μια από τις λαμπρές παρουσίες στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα που έληξε με μεγάλο θριαμβευτή τον Ολυμπιακό.

Ο Greek Freak συγκέντρωσε τα φλας των φωτογράφων στις εξέδρες του T Center με τον ίδιο να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στις εξέδρες και να προτείνει στη Euroleague η διοργάνωση να γίνεται πάντα στην Αθήνα.

«Έχω πάει σε πολλά Final 4 αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτό. Η Euroleague πρέπει να σκεφτεί να φέρνει το Final 4 κάθε χρόνο εδώ γιατί είναι η πιο εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί».