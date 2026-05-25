Πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας

Αυξάνεται σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει Προσωπικό Παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, πριν λίγα 24ωρα, στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε Προσωπικό Παιδίατρο.

Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω sms στους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προστεθεί περίπου 5.000 παιδιά στη «δεξαμενή» των εγγεγραμμένων σε Προσωπικό Παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το ygeiamou.gr, στα τέλη Μαρτίου ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά.

Οι Προσωπικοί Παιδίατροι, που αποτελούν μέρος του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού, μπορούν να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, συνολικά οι Προσωπικοί Παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και 126 ιδιώτες γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες sms σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.435 παιδιά. Από την αποστολή των μηνυμάτων και έκτοτε και με δεδομένο ότι κάποιοι γονείς έμαθαν για την παροχή του Προσωπικού Παιδιάτρου ενώ μέχρι πρότινος δεν τη γνώριζαν, καταγράφεται αύξηση στις εγγραφές. Η υπενθύμιση προς τους γονείς πρόκειται να επαναληφθεί.

Στη χώρα μας τα παιδιά κάτω των 16 ετών, που είναι ο δικαιούχος πληθυσμός, βάσει ΕΛΣΤΑΤ είναι 1.630.218. Από αυτά:



• 1.397.547 παιδιά είναι ασφαλισμένα στον ΕΟΠΥΥ καθώς και ανασφάλιστα.

• 69.998 ασφαλισμένα σε άλλα ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ.

• 26.706 ασφαλισμένα σε ΥΠΕΘΑ και Λιμενικό.

• 135.967 ανήκουν στην κατηγορία (μετανάστες με ακυρωμένο ΠΑΑΥΠΑ, Έλληνες εξωτερικού που παραμένουν στο μητρώο ΕΛΣΤΑΤ και ΠΑΜΚΑ).

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή στον Προσωπικό Παιδίατρο γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας prosopikos.gov.gr, είτε με τη βοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον Προσωπικό Παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά.



Σημειώνεται ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν, επίσης, να εγγραφούν σε Προσωπικό Παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στον γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

πηγη ygeiamou