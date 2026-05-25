Τρομακτικό βίντεο: Αεροπλάνο «έκοψε» στον αέρα αλεξιπωτίστρια πλαγιάς στην Αυστρία

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί
Στιγμές τρόμου έζησε 44χρονη αθλήτρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς με το όνομα Σαμπρίνα, όταν ενώ πετούσε κοντά σε βουνό στη βόρεια Αυστρία το Σάββατο, είδε ένα μικρό αεροπλάνο να κατευθύνεται πάνω της και να της διαλύει το αλεξίπτωτο.
Η ίδια ουρλιάζοντας προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο της πτήσης επιχειρώντας να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτό, με κάμερα στη στολή της να καταγράφει τις αγωνιώδεις στιγμές.
Ευτυχώς μετά από κάποια δευτερόλεπτα η 44χρονη αθλήτρια κατάφερε να ξεμπλέξει και να ανοίξει το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης.
Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να ανακόψει την ταχύτητα της καθόδου της πριν να καταλήξει στο έδαφος.
Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, την 44χρονη αθλήτρια παρέλαβε ελικόπτερο της αστυνομίας.
«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό—και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες και κάποιες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα», έγραψε η ίδια στο Instagram της.
Κατά τα τοπικά δημοσιεύματα το αεροπλάνο με πιλότο έναν 28χρονο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τσελ αμ Ζέε, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είχε αποφύγει το αλεξίπτωτο πλαγιάς.
