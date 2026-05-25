Άρης Μουγκοπέτρος:Παίζει κλαρίνο με δυο δάχτυλα και στέλνει μήνυμα -«Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν και πλέον χρόνο μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα, που του κόστισε 2 δάχτυλα, έπαιξε κλαρίνο μπροστά σε φίλους και έστειλε μήνυμα δύναμης και αντοχής.

Ο καλλιτέχνης δεν το έβαλε ποτέ κάτω μετά από αυτό που του έτυχε. Από την πρώτη στιγμή έβαλε στόχο να επιστρέψει στη μουσική και τα κατάφερε.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Facebook, ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο και χειροκροτείται ακόμα και από μέλη της ορχήστρας που τον παρακολουθούσαν.

«Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως οχι!» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος και συνέχισε:

«Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή».