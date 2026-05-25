Σπίτι μου 2: Παράθυρο έως 31 Αυγούστου για τα δάνεια που δεν προλαβαίνουν την προθεσμία στις 2 Ιουνίου

Παράθυρο σωτηρίας έως τις 31.08.2026 ανοίγει για τα δάνεια του «Σπίτι μου 2» που έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως την κρίσιμη προθεσμία της 02.06.2026.

Το Σπίτι μου 2 μπαίνει στην τελευταία εβδομάδα πριν από το πρώτο μεγάλο ορόσημο, με τα δάνεια που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της έγκρισης να αποκτούν πρόσθετο χρόνο μέχρι το τέλος Αυγούστου, υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουν στη νέα διαδρομή χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η αλλαγή δεν αφορά γενικά όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αλλά ειδικά τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να φτάσουν σε υπογραφή σύμβασης έως τις 02.06.2026. Πρόκειται για κρίσιμη διάκριση, καθώς άλλο είναι ένας φάκελος να έχει λάβει έγκριση και να απομένουν τα τελικά διαδικαστικά βήματα και άλλο να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αναζήτησης ακινήτου, της συγκέντρωσης δικαιολογητικών ή της αξιολόγησης από την τράπεζα.

Η νέα προθεσμία της 31.08.2026 λειτουργεί πρακτικά ως δίχτυ ασφαλείας για όσους έχουν ήδη περάσει τον βασικό τραπεζικό έλεγχο, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία μέχρι τη συμβασιοποίηση. Οι φάκελοι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης λόγω καθυστέρησης στα τελευταία στάδια της διαδικασίας.

Η 2α Ιουνίου, πάντως, παραμένει το κρίσιμο όριο για το σκέλος που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δεσμευτικές, καθώς συνδέονται με ορόσημα και στόχους που πρέπει να εμφανίσει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν καταργείται, αλλά συμπληρώνεται από μια δεύτερη διαδρομή για τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν την υπογραφή έως τις αρχές Ιουνίου.

Το μέγεθος του προγράμματος δείχνει και την πίεση που έχει δημιουργηθεί στις τράπεζες και στους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία καταγράφονται 14.157 εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,7058 δισ. ευρώ και απορρόφηση 88,7%.

Το πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο εργαλείο της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, καθώς εντάσσεται σε ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων άνω των 6,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα αμιγώς στεγαστικά προγράμματα ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, μαζί με παρεμβάσεις όπως το Σπίτι μου Ι, το Αναβαθμίζω το σπίτι μου, το Ανακαινίζω – Νοικιάζω, τα επιδόματα στέγασης και τα μέτρα για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά.

Στην πράξη, όμως, το βάρος πέφτει τώρα στους φακέλους που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν βρει το ακίνητο, να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, να έχουν προχωρήσει οι τραπεζικές διαδικασίες και να μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση. Όπου αυτά δεν προλάβουν να γίνουν έως τις 02.06.2026, η δυνατότητα μεταφοράς έως τις 31.08.2026 δίνει πρόσθετο χρόνο, αλλά μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί.

Το Σπίτι μου 2 καλύπτει αγορά πρώτης κατοικίας με χρηματοδότηση έως το 90% της αξίας του ακινήτου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 2 δισ. ευρώ μοιράζεται σε 1 δισ. ευρώ από δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 1 δισ. ευρώ από τραπεζικά κεφάλαια. Το τμήμα του δανείου που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται με το επιτόκιο της τράπεζας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.