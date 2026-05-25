Δυτική Ελλάδα: Τρελά πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της 4ης Euroleague

Επεισόδια στο Αγρίνιο
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Πάτρα, μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και την κατάκτηση της Euroleague.
Φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με σημαίες, συνθήματα, καπνογόνα και κορναρίσματα να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα.
Εκατοντάδες φίλοι των ερυθρόλευκων ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και στο κέντρο του Πύργου μετά τον νικηφόρο τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης
Επεισόδια αντί για πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Αγρίνιο μετά την κατάκτηση της EuroLeague
