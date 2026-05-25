Δυτική Ελλάδα: Τρελά πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της 4ης Euroleague

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Πάτρα, μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και την κατάκτηση της Euroleague.

Φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με σημαίες, συνθήματα, καπνογόνα και κορναρίσματα να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα.