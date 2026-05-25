Πάτρα: Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα Δευτέρα

Ανεβαίνει σήμερα, Δευτέρα, η θερμοκρασία στην Πάτρα, με τον υδράργυρο να φθάνει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, έως 3 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να ξεπεράσει το 80%, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα κυρίως τις βραδινές ώρες.

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 28 βαθμούς και τους βορειοανατολικούς ανέμους να φθάνουν έως και τα 5 μποφόρ.

Από τις πρωινές ώρες βροχοπτώσεις προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία στις περιοχές αυτές θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς.

Στην Κρήτη και ειδικότερα σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σητεία, κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού, αναμένονται τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική, μετά το μεσημέρι προβλέπονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς και τους βοριάδες να φθάνουν έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς.

Για αύριο Τρίτη, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φθάνοντας τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ