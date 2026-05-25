Η απονομή της Euroleague στον Ολυμπιακό: Η στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο στο Telekom Center

Πήρε... φωτιά το Telekom Center στη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και κατέκτησε το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου της Euroleague στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.
Ο Κώστας Παπανικολάου ύψωσε στο Telekom Center το τέταρτο ευρωπαϊκό των ερυθρολεύκων και τρίτο προσωπικό του
O Κώστας Παπανικολάου έδωσε στη συνέχεια το τρόπαιο στους προέδρους του Ολυμπιακού και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του
