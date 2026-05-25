Πάτρα: Στα Δικαστήρια σήμερα ο 35χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 16χρονης

Στα Δικαστήρια της Πάτρας οδηγείται σήμερα ο 35χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου φέρεται να κρατούσε κλειδωμένη την 16χρονη σύντροφό του.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, παράνομη κατακράτηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, σε περιοχή όπου συγκεντρώνεται καθημερινά μεγάλος αριθμός νέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σπαρακτικές φωνές της ανήλικης, που καλούσε σε βοήθεια, αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο ο 35χρονος αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών. Ακολούθησε παρέμβαση εισαγγελέα και οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, αφού προηγουμένως αναγκάστηκαν να σπάσουν την είσοδο, η οποία είχε φραχθεί με αντικείμενα.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον επιχειρηματία και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ η 16χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Οι αστυνομικοί φρόντισαν να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να ηρεμήσει μετά την περιπέτειά της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την Αστυνομία είχε ενημερώσει αρχικά η μητέρα της ανήλικης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 35χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς στις 20 Δεκεμβρίου 2024 είχε συλληφθεί για περιστατικό ξυλοδαρμού σε βάρος της τότε 32χρονης συντρόφου του, Γεωργιανής καταγωγής, η οποία είχε μεταφερθεί και νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».





