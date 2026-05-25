Γωγώ Μαστροκώστα: Ζωή σαν παραμύθι με σκληρό τέλος

Στα 56 της χρόνια έχασε τη μάχη για τη ζωή, έχοντας στο πλευρό της τους αγαπημένους της ανθρώπους

Την τελευταία της πνοή, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, άφησε στα 56 της χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα.

Γεννημένη το 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας η Γωγώ Μαστροκώστα άργησε πολύ να καταλάβει πόσο πολύ θα συζητούσαν το όνομα και την εικόνα της οι επόμενες γενιές. Δεν το φανταζόταν. «Η μάνα μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι είμαι ωραία. Στα 30 μου μού το είπε. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Περνούσα από καθρέφτη και έλεγα φτου να φύγω». Προσγειωμένη σε μια άλλη πραγματικότητα δεν επεδίωξε μία καριέρα σαν αυτή που θα επέλεγαν τα κορίτσια που τότε διεκδικούσαν τον τίτλο της ωραίας γυναίκας πολλώ δε μάλλον του sex symbol. Ακολουθεί τον δρόμο των σπουδών με στάση στην Γυμναστική Ακαδημία και ο ρόλος της γυμνάστριας ήταν αυτός που έμελλε να της ανοίξει τις πόρτες του θεάματος. Η καριέρα της στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1995 από την εκπομπή «Μεταξύ μας» στο Mega και ανέλαβε την στήλη της γυμναστικής, η οποία τότε είχε σταθερή παρουσία στις πρωινές εκπομπές και με πολύ υψηλή τηλεθέαση. Ακολουθούν και άλλες τηλεοπτικές συμμετοχές και σύντομα γίνεται η εθνική τηλεοπτική γυμνάστρια. Η ίδια δεν συγκινείται ιδιαίτερα και παράλληλα δοκιμάζει τις δυνάμεις της στο τραγούδι. Το 2007 κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία». Οι φωτογραφίες της δημιουργούν αίσθηση, τα περιοδικά ανακαλύπτουν τη νέα πρωταγωνίστρια στα εξώφυλλά τους και η παρουσία της προκαλεί θαυμασμό. H Γωγώ Μαστροκώστα γίνεται το απόλυτο sex symbol την δεκαετία του '00 για μερικά χρόνια, οπότε και γνωρίζει τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. Τον Τραϊανό Δέλλα. Η Γωγώ Μαστροκώστα και ο Τραϊανός Δέλλας γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού τους γνωστού σε νυχτερινό μαγαζί, όπου έγινε η πρώτη επαφή η οποία έμελλε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο έρωτα. «Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα!! Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες ότι αυτό είναι μοίρα. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θέλω παιδιά με τον Τραϊανό. Αλλά δεν ήξερα αν θα γίνει, γιατί γνώρισα τον άντρα μου σε μία πολύ περίεργη φάση. Μετά από έναν χωρισμό και όταν ένας άντρας είναι δεσμευμένος και μένει ελεύθερος, θέλει λίγο να κάνει τον κύκλο του και τη ζωή του. Εγώ πέτυχα αυτή την φάση λοιπόν. Έπρεπε να δείξω υπομονή, έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση.

Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, για τον Τραϊανό μετά από έναν χρόνο. Όμως εκτιμούσα την ειλικρίνειά του και ήξερα πως όταν αυτός ο άντρας πει ότι είναι μαζί μου, θα είναι μαζί μου. Τον πρώτο χρόνο ήμουν στο “χαρέμι”. Μου δημιουργούσε άγχος όλο αυτό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο άντρας αυτός και ευτυχώς είδα πιο μπροστά. Στην αρχή της σχέσης μας, έμενα στο σπίτι του και δεν μου έδινε κλειδιά». Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο Κολωνάκι με εκείνον να την ζητά σε ραντεβού και εκείνη να αποδέχεται. Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει την σχέση του μακριά τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το ειδύλλιο τους έγινε γνωστό τον Ιανουάριο του 2007, όταν έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κλαμπ, μαζί με την Ορθούλα Παπαδάκου, τον αδερφό της Πιτ και την γυναίκα του Μάντα Παπαδάκου. Στην συνέχεια ο Τραϊανός της ζητά να μείνουν μαζί. Τότε, εκείνη μένει έγκυος και στις 9 Δεκεμβρίου του 2008 υποδέχονται στη ζωή τους την κόρη τους, Βικτώρια. «Η πρόταση γάμου άργησε να γίνει. Μένω έγκυος και είμαι 4-5 μήνες χωρίς πρόταση. Έτσι λοιπόν στον έκτο μήνα λέω στον Τραϊανό, “θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα”. Βικτώρια λένε την μητέρα του και Μαστροκώστα γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας. Μετά από λίγες ημέρες ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο και μου εμφανίζει ένα δαχτυλίδι, τόσο απλά», ανέφερε σε συνέντευξή της στο DOT.

Τρεις ημέρες από τον ερχομό της κόρης τους, η Γωγώ Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια της με τον καρκίνο του μαστού το 2010. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τον θηλασμό του μωρού της και είχε πόνους στο στήθος. «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει. Ίσως αυτό ήταν το τίμημα για να έρθει στη ζωή η κόρη μου. Κι ας μην είχα μαλλιά, κι ας μην ήμουν καλά, για τον Τραϊανό ήμουν θεά. Μακάρι όλες οι γυναίκες να είχαν έναν σύντροφο σαν τον δικό μου. Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε. Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing.

Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει». Την απόφαση να μιλήσει για την ασθένεια και την μεγάλη μάχη που έδωσε την πήραν από κοινού με τον σύζυγό της. «Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου». Μαζί ταξιδεύουν στο Σικάγο, σε μία από πιο φημισμένες κλινικές της Αμερικής. Οταν πρωτομίλησε γι αυτή την περιπέτεια της στην Ελεονώρα Μελέτη είχε πει: «Δυσκολεύομαι να το συζητάω, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μοιρολατρώ, σιχαίνομαι να με λυπούνται, αλλά νιώθω ότι η εκπομπή σου μου δίνει αυτό το βήμα να δώσω λίγο ακόμα δύναμη στις γυναίκες, γιατί νιώθω εγώ δυνατή μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα».