Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα

Νικήθηκε από τον καρκίνο
Στα 55 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή (τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5) η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον πρώην άσσο των γηπέδων, Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια.
