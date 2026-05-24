Πάτρα: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ρεάλ- ΦΩΤΟ

Φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν κατακλύσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Πάτρα, μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και την κατάκτηση της Euroleague.
Φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν κατακλύσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με σημαίες, συνθήματα, καπνογόνα και κορναρίσματα να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο θρύλος της Ελλάδας πρωταθλητής Ευρώπης!
Ο θρύλος της Ελλάδας πρωταθλητής Ευρώπης!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr