Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του

Σοκ προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία 67χρονου άνδρα, με τον 30χρονο γιο του να ομολογεί το έγκλημα. Ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί, στο Τριάδι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα στους δύο.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του 67χρονου, που αναζητούσε από το Σάββατο 23.05.2026 τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη για να δει τι συμβαίνει. Μπαίνοντας στο ημιυπόγειο της μεζονέτας, βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς εντόπισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, λέγοντας πως όλα συνέβησαν μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους.

Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα αναφέρουν ότι ερευνάται αν το έγκλημα έγινε με ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Τα περισσότερα τραύματα εντοπίστηκαν στο πρόσωπο του 67χρονου, ενώ η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι περιγράφεται ως ιδιαίτερα σκληρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 67χρονου έφερε πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ από τη νεκροψία νεκροτομή θα προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πως έγινε το έγκλημα.

Πατέρας και γιος έμεναν στην ίδια μονοκατοικία στο Τριάδι, όμως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος διέμενε στον επάνω χώρο του σπιτιού, ενώ ο 67χρονος χρησιμοποιούσε το υπόγειο.

Αύριο Δευτέρα 25.05.2026, αναμένεται να γίνει νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του άτυχου άνδρα, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και ο τρόπος θανάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.





