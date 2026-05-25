Καινοτομίες και αποφάσεις από την Ε.Σ.ΠΕ. Πελοποννήσου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Π., κατά τη συνεδρίασή του την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, προχώρησε στην έγκριση σημαντικών εισηγήσεων που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του βόλεϊ, την ενίσχυση της σύνδεσης αθλητισμού και εκπαίδευσης, καθώς και τη δημιουργία νέων καινοτόμων δράσεων για τη νεολαία και τα σωματεία της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

• Τη θεσμοθέτηση του βραβείου «Αριστείας & Αθλητισμού», το οποίο θα απονέμεται στις τελικές φάσεις των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΠ, με στόχο την επιβράβευση αθλητών και αθλητριών που συνδυάζουν την αθλητική παρουσία με υψηλές σχολικές επιδόσεις και ήθος.

• Τη δημιουργία της διαδικτυακής εφημερίδας / media platform «VOLLEY PRESS – Η Φωνή της Νέας Γενιάς του Βόλεϊ», σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιογράφων, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των νεαρών αθλητών και αθλητριών στην παραγωγή αθλητικού και ψηφιακού περιεχομένου γύρω από το βόλεϊ της Πελοποννήσου.

• Την ονοματοδοσία του Τουρνουά Beach volley Volley Κ17 της Ε.Σ.ΠΕ.Π. σε «Τουρνουά Beach Volley Κ17 Ασημάκη Διονυσόπουλου», τιμώντας τη μνήμη του αθλητή και την προσφορά του στον χώρο του Beach Volley.

• Την εφαρμογή νέου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Circuit Beach Volley Juniors Ε.Σ.ΠΕ.Π. για το 2026, στις κατηγορίες Κ17 και Κ19 αγοριών και κοριτσιών, μέσω περιφερειακών τουρνουά και τελικών φάσεων, με στόχο την αύξηση των συμμετοχών, τη μείωση του κόστους μετακινήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην περιφέρεια.

• Τη θεσμοθέτηση του ετήσιου «Βραβείου Γιώργου Σαμαρά», στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου του Συνδέσμου Προπονητών Πετοσφαίρισης, το οποίο θα απονέμεται κάθε αγωνιστική περίοδο στον αθλητή ή την αθλήτρια σωματείου της Ε.Σ.ΠΕ.Π. με τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής σε Σχολή Σ.Ε.Φ.Α.Α., αναδεικνύοντας τη σύνδεση αθλητισμού, παιδείας και προσωπικής εξέλιξης.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Π. συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τον Αθλητισμό, την παιδεία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή της νέας γενιάς, ενισχύοντας παράλληλα τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο του βόλεϊ στην Πελοπόννησο.