Φειδιππίδης Αχαΐας: Μια νέα διοργάνωση ξεκινά στην Πλαζ Πάτρας

Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρονικές εγγραφές και περισσότεροι από 250 δρομείς και παιδιά θα λάβουν μέρος στο «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 06 Ιουνίου, στις 18:00, στο Έλος Αγυιάς στην Πάτρα.

Το «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας ΣΜΑΧ Φειδιππίδης, σε συνεργασία με την Δήμο Πατρέων, και περιλαμβάνει την διεξαγωγή αποστάσεων 8χλμ, 4χλμ, και παιδικό αγώνα 1χλμ, με δωρεάν κόστος συμμετοχής.

Ο αγώνας εντάσσεται στις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλον τον κόσμο για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρεξίματος», μια παγκόσμια γιορτή τρεξίματος που ενθαρρύνει οικογένειες, φίλους και μικρά παιδιά να αθληθούν «Όλοι ΜΑΖΙ», χωρίς ανταγωνισμό, να διασκεδάσουν μέσω της άθλησης και να εμπνεύσουν άλλους να συμμετάσχουν, προωθώντας το μήνυμα ότι ή άθληση και το τρέξιμο βελτιώνει τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική υγεία.

Το «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» θα διεξαχθεί στο Έλος της Αγυιάς, ένα θεματικό πάρκο, μόλις 5χλμ από το κέντρο της Πάτρας, που συνδυάζει έναν επισκέψιμο σπάνιο και μοναδικό υγροβιότοπο με διαδρομές για τρέξιμο, περίπατο και άθληση, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

17:00 Παράδοση αριθμών συμμετοχής

18:00 Εκκίνηση παιδικού αγώνα 1χλμ

18:20 Εκκίνηση αγώνα τρεξίματος/βάδην 4χλμ

19:00 Εκκίνηση αγώνα τρεξίματος 8χλμ

20:00 Βραβεύσεις - Απονομές

20:30 Πέρας αγώνα

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) λεπτά πριν την εκκίνηση του κάθε αγώνα, από ακυρώσεις συμμετοχών, στη Γραμματεία, που θα λειτουργήσει από τις 17:00, πλησίον του χώρου της αφετηρίας/τερματισμού την ημέρα του αγώνα, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσους περισσότερους δρομείς να συμμετάσχουν «Όλοι ΜΑΖΙ» στη δρομική εκδήλωση που διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρεξίματος».

Αναλυτικές πληροφορίες για το "GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026" μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του αγώνα στο Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61588679805541, ενώ για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το email του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" [email protected] ή με τα τηλέφωνα 6906750495 & 6932319430.