Χανιά: Πώς θα επιχειρούσε να φύγει ο Πακιστανός φερόμενος πατέρας της κακοποιημένης 3χρονης

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που παραμένει διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ είναι ραγδαίες. Το παιδί συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν μια υπόθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πιο σύνθετη απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Οι έρευνες κινούνται πλέον σε πολλά επίπεδα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε στοιχείο και κάθε μαρτυρία, καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα που ανοίγουν επιπλέον μέτωπα στην ήδη σοβαρή υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε ότι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού. Όπως αναφέρουν πηγές, ξέσπασε σε κλάματα και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για κακή ψυχολογική κατάσταση του ίδιου του συλληφθέντα, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και σε όσα φέρεται να υποστήριξε η μητέρα κατά την εξέτασή της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα ανέφερε πως στο παρελθόν έχει χάσει άλλα δύο παιδιά, ένας ισχυρισμός που ερευνάται πλέον διεξοδικά, καθώς οι Αρχές αναζητούν επίσημα στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν όσα υποστηρίζει.

Το σχέδιο διαφυγής και η αστυνομική επιχείρηση

Καθοριστική για τις εξελίξεις φαίνεται πως ήταν η επιχείρηση που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να εντοπιστεί ο φερόμενος πατέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να αποφύγει τα αεροδρόμια, θεωρώντας ότι εκεί υπήρχε αυξημένη αστυνομική επιτήρηση, και φέρεται να σχεδίαζε να εγκαταλείψει την Κρήτη με πλοίο της γραμμής το βράδυ της Κυριακής.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη καταστρώσει το δικό τους σχέδιο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, τον άφησαν να πιστεύει πως οι Αρχές είχαν χάσει τα ίχνη του ή ότι θεωρούσαν πως είχε ήδη φύγει από το νησί. Η τακτική αυτή φαίνεται πως απέδωσε, καθώς ο άνδρας οδηγήθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της επιχείρησης δεν έχουν γίνει γνωστές, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

DNA και οικογενειακές σχέσεις στο επίκεντρο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον και η οικογενειακή διάσταση της υπόθεσης, καθώς αναμένεται εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εξετάσεων DNA στα παιδιά.

Αυτό που ερευνάται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι πραγματικές συγγενικές σχέσεις, καθώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα παιδιά φέρονται να αναγνωρίζουν το 3χρονο κοριτσάκι ως αδελφάκι τους.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τους ισχυρισμούς της μητέρας περί δύο παιδιών που – όπως υποστήριξε – έχει χάσει στο παρελθόν, με τους αστυνομικούς να αναζητούν επίσημα ίχνη και στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν αυτή την πτυχή της υπόθεσης.

Στο κάδρο και συγγενικά πρόσωπα

Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτείνεται και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος της μητέρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν και υπόθεση συγγενικού της προσώπου, το οποίο επίσης φέρεται να έχει αποκτήσει παιδιά με άνδρα πακιστανικής καταγωγής.

Το ερώτημα που επιχειρούν πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή για διαφορετικά άτομα, σε μια υπόθεση που – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – φαίνεται να έχει πολλές ακόμη άγνωστες πλευρές.

Δευτέρα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή

Η μητέρα και ο φερόμενος πατέρας του παιδιού αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας – σύμφωνα με πληροφορίες – την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του 3χρονου κοριτσιού.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να βαρύνει ακόμη περισσότερο, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέταση και των υπόλοιπων παιδιών, αλλά και από τη συνολική εξέλιξη της έρευνας.

Οι αστυνομικοί των Χανίων συνεχίζουν να κινούνται με απόλυτη προσοχή, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο, καθώς – όπως εκτιμάται – η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποκαλύψει ακόμη περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο στο 3χρονο κοριτσάκι, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη, με το παιδί να συνεχίζει τη δυσκολότερη μάχη για τη ζωή του.





