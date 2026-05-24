Κυπελλούχος ο ΠΑΟΚ: Η μάχη για τα τρόπαια του 2026

Ο ΠΑΟΚ νίκησε (24/5) 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και στέφθηκε για όγδοη φορά Κυπελλούχους Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Δείτε τη Χρυσή Βίβλο της διοργάνωσης.

8 κατακτήσεις: ΠΑΟΚ (2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2026)

1 κατάκτηση: Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης (2000), Καβάλα (2001), ΑΕΚ (2025)

Οι τελικοί του Κυπέλλου γυναικών

2000: Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης – Ήφαιστος Περιστερίου 2-0

2001: Καβάλα – Ήφαιστος Περιστερίου 3-1

2002: ΠΑΟΚ – ΑΕ Αίγινας 4-0

2003-2012 δεν διεξήχθη το Κύπελλο

2013: ΠΑΟΚ – Ελπίδες Καρδίτσας 1-0 παρ. (0-0 κ.δ.)

2014: ΠΑΟΚ – Αμαζόνες Δράμας 4-1

2015: ΠΑΟΚ – ΑΕ Γλυφάδας (0-0) 4-3 πεν.

2016: ΠΑΟΚ – Αμαζόνες Δράμας 2-0

2017: ΠΑΟΚ – Φείδων Άργους 7-0

2018-2023 δεν διεξήχθη το Κύπελλο

2024: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (1-1) 5-4 πεν.

2025: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-0

2026: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0



Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2026

Καθώς η αγωνιστική περίοδος βαίνει προς τη λήξη της ας θυμηθιούμε τους τροπαιούχους μέχρι στιγμής. Τις ομάδες που κατέκτησαν τα φετινα τρόπαια σε όλα τα ομαδικά αθληματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, ανδρών και γυνακών. Δεν εχουν ολοκληρωθεί ακόμα πέντε διοργανώσεις.

Αναλυτικά (σε παρένθεση η ομάδα που τερμάτισε 2η ή ήταν φιναλιστ):

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΑΕΚ (Ολυμπιακός)

Μπάσκετ 3-5-8-10-13/6 (Ολυμπιακός ή ΑΕΚ / Άρης - Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΠΑΟΚ)

Πόλο 26-28-30/5, 1-3/6 (Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ 25-28/5, 2/6 (Ολυμπιακός ή ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (ΑΕΚ)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Παναθηναϊκός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΖΑΟΝ)

Πόλο 27-29-31/5, 2-4/6 (Ολυμπιακός ή Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ 26-29/5 (ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ)



ΚΥΠΕΛΛΟ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΟΦΗ (ΠΑΟΚ)

Μπάσκετ Παναθηναϊκός (Ολυμπιακός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (Φλοίσβος)

Πόλο Ολυμπιακός (τον ΠΑΟ)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (την ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (Αστέρας Τρίπολης)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Πρωτέας)

Βόλεϊ (Πανιώνιος (Θήρα)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ ΠΑΟΚ (Αναγ. Αρτα2)



ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός (ΟΦΗ)

Μπάσκετ Ολυμπιακός (Προμηθέας)

Βόλεϊ Ολυμπιακός (Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μπάσκετ Ολυμπιακός (ΠΑΣ Γιάννινα)

Βόλεϊ Πανιώνιος (Ολυμπιακός)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ Νέα Ιωνία (ΠΑΟΚ)



ΛΙΓΚ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Βόλεϊ Ολυμπιακός (ΠΑΟΚ)