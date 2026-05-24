Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από καβγά.

Ο 67χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα (24/5/2026) τις 15:55 από συγγενικό πρόσωπο μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Στο σημείο βρισκόταν και ο γιος του, ο οποίος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 30χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου (23/5/2026) σκότωσε τον πατέρα του μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η δολοφονία.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για την υπόθεση και στο σημείο πάει ιατροδικαστής.