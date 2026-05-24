Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Τα exit poll δείχνουν νίκη του ΔΗΣΥ

Σύμφωνα με τα exit poll των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών για τις βουλευτικές εκλογές, ο Δημοκρατικός Συναγερμός προηγείται, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση και με ανεβασμένα ποσοστά σε σχέση με το 2021 είναι ακροδεξιό ΕΛΑΜ, με τα υπόλοιπα κόμματα, όπως το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και άλλα να ακολουθούν με ποσοστά από 3% έως και 10%.

Η γενική πρόβλεψη είναι ότι τουλάχιστον επτά κόμματα θα μπουν στη νέα Βουλή.

Η δημοσκόπηση εξόδου του ΡΙΚ δίνει 22,5-25,5% στον ΔΗΣΥ και 21% με 24% στο ΑΚΕΛ. Το ΕΛΑΜ είναι στο 10,5% με 12,5%.

Στον Ant1 Κύπρου ο ΔΗΣΥ είναι στο 23,8-26,8%, το ΑΚΕΛ στο 22,1% με 25,1% και το ΕΛΑΜ στο 10,5% με 12,5%.

Παρόμοια η εικόνα και στο exit poll του Sigma με τον ΔΗΣΥ στο 22,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21,5% με 25,5% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.

Στο exit poll του Alpha, ο ΔΗΣΥ είναι στο 26,2-30,2%, το ΑΚΕΛ στο 23,7% με 27,7% και το ΕΛΑΜ στο 10,8% με 14,8%.

Τέλος στο Omega η πρόβλεψη είναι για τον ΔΗΣΥ στο 23,5-26,5%, το ΑΚΕΛ στο 21% με 24% και το ΕΛΑΜ στο 9,5% με 12,5%.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές του 2021, τα τελικά ποσοστά ήταν 27,77% για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, 22,34% για το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, 11,29% για Δημοκρατικό Κόμμα που φέτος υποχωρεί σημαντικά και 6,78% για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.