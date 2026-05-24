Πάτρα: Η μητέρα κατήγγειλε τον 35χρονο σύντροφο της κόρης της και έσωσε την 16χρονη την τελευταία στιγμή

Η μητέρα της 16χρονης που δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της στην Πάτρα και ζητούσε βοήθεια φαίνεται πως ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι αρχές έφτασαν στο σπίτι, κατάφεραν να εισέλθουν και να τη σώσουν από τον 35χρονο σύντροφό της.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε μέσα στο σπίτι τους, το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026). Ο 35χρονος πολύ γνωστός επιχειρηματίας στην Πάτρα κατηγορείται πλέον για ενδοοικογενειακή βία καθώς όπως φαίνεται αυτή τη φορά κρατούσε τη 16χρονη μέσα στο σπίτι και δε την άφηνε να φύγει.

Οι γείτονες ακούγοντας τις κραυγές της 16χρονης κάλεσαν αμέσως τις Αρχές. Την Αστυνομία είχε καλέσει και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία τους ενημέρωσε πως ο άνδρας κρατά την κόρη της κλειδωμένη μέσα στο σπίτι του και δεν την αφήνει να φύγει.

Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο 35χρονος δεν άνοιγε την πόρτα και συνέχιζε να φωνάζει, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν από το παράθυρο, αλλά έσπασαν και την πόρτα του διαμερίσματος για να σώσουν το κορίτσι, η οποία βρισκόταν και η ίδια σε κατάσταση σοκ. Ευτυχώς, δεν είχε τραυματιστεί.