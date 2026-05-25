Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Η στέψη της πρωταθλήτριας

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ο.Χ.Ε. Discover Handball, που διεξήχθει το 3ημερο 22-24/5/26 στο Αίγιο και Πάτρα, την τελευταία ημέρα την Κυριακή, στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι η ομοσπονδία έκανε την απονομή κυπέλλου και μεταλλίων στην ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας για την άνοδο της στην Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών.

Την απονομή κυπέλλου στον αρχηγό της Πατρινής ομάδας Χαράλαμπο Παπαγιαννόπουλο έκαναν, το μέλος του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. και πρόεδρος της ΕΑΠ/ΟΧΕ κ. Γιάννης Καραμπίνας και ο στρατηγικός σύμβουλος της Ο.Χ.Ε. κ. Γκι Πετιζιράρ