Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Η στέψη της πρωταθλήτριας

Απονομή του τροπαίου
Στα πλαίσια του προγράμματος της Ο.Χ.Ε. Discover Handball, που διεξήχθει το 3ημερο 22-24/5/26 στο Αίγιο και Πάτρα, την τελευταία ημέρα την Κυριακή, στο κλειστό γυμναστήριο Κ. Πετρόπουλος στο Κουκούλι η ομοσπονδία έκανε την απονομή κυπέλλου και μεταλλίων στην ανδρική ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας για την άνοδο της στην Α2 Εθνική κατηγορία ανδρών.
Την απονομή κυπέλλου στον αρχηγό της Πατρινής ομάδας Χαράλαμπο Παπαγιαννόπουλο έκαναν, το μέλος του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. και πρόεδρος της ΕΑΠ/ΟΧΕ κ. Γιάννης Καραμπίνας και ο στρατηγικός σύμβουλος της Ο.Χ.Ε. κ. Γκι Πετιζιράρ
Αρκετός κόσμος βρέθηκε στις κερκίδες στο Κουκούλι δείχνωντας ότι Πάτρα αγαπάει το χάντμπολ
Ο γιάννης Καραμπίνας φοράει το μετάλλιο στον Ηλία Αργυρό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Όλοι στο πλευρό του Γλαύκου/Εσπερου-ΑΟΠΑ
Όλοι στο πλευρό του Γλαύκου/Εσπερου-ΑΟΠΑ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr