Τραμπ για εκεχειρία: «Εξαρτάται από εμένα- Δεν κάνω κακές συμφωνίες»

Νέο μήνυμα για το Ιράν και τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επίτευξη εκεχειρίας εξαρτάται από τις δικές του αποφάσεις.

Μιλώντας στο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως το μέλλον μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν από τις δικές του αποφάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι στο Ιράν, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του για το περιεχόμενο των επαφών και των διαπραγματεύσεων. «Το αν θα υπάρξει συμφωνία εξαρτάται εντελώς από εμένα, και αν υπάρξουν νέα, θα είναι μόνο καλά νέα, δεν κάνω κακές συμφωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το διεθνές ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις γύρω από την Τεχεράνη και τις διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι τι επόμενες ώρες αναμένεται ανακοίνωση για το εάν τελικά υπήρξε κάποια συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέλη ή όχι, με τον κόσμο να αγωνιά για το μέλλον στη Μέση Ανατολή αλλά και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Λίγη ώρα νωρίτερα μέσα από το Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά επίθεση κατά του Μπαράκ Ομπάμα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο, ενώ όπως τόνισε, έχει δώσει εντολή να μη γίνει κάποια βιαστική κίνηση. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη», αναφέρει μεταξύ άλλων.