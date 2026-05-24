Τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα: Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ποδηλάτη, τον εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5/2026) στα Ιωάννινα, όταν οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.