Τραμπ: Η νέα ΑΙ ανάρτηση που οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν πλοία του Ιράν

Με τον γνώριμο τρόπο του επέλεξε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει απειλές προς το Ιράν, μέσω ανάρτησης που δημοσίευσε στο Truth Social το απόγευμα της Κυριακής 24 Μαΐου 2026.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αναμένονται οι ανακοινώσεις για το αν τελικά έχει βρεθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία απειλεί το Ιράν.

Η εικόνα που είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης όπως και πολλές άλλες που χρησιμοποιεί, απεικονίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία με ιρανικές σημαίες, με πολύ πιθανό σενάριο να υπονοείται ότι βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ.