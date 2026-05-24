Ο Δήμαρχος Πατρέων και ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ στην εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη συμπλήρωση 107 χρόνων από μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης, παραβρέθηκαν σήμερα το πρωί, στην εκδήλωση μνήμης για τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με δοξολογία που τελέστηκεστον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο του ΚΟΔΗΠ, κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού.

Η ιστορία μας, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο όλα όσα και σήμερα βιώνουν οι λαοί, γενοκτονίες, εκτοπισμοί, προσφυγιά και θυσίες για το μοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα, οικονομικά συμφέροντα συγκρούονται και οι λαοί πληρώνουν με την ίδια τους τη ζωή.

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και στέκεται στο πλευρό όλων των λαών που διεκδικούν την ελευθερία τους και αγωνίζονται για τη δική του πατρίδα.