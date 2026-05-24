Παντρεύεται ο Λάμπρος Χούτος

Ο Λάμπρος Χούτος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα ότι έχει κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ελένη Σύρρα, και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε να της ζητήσει τρεις φορές να τον παντρευτεί μέχρι εκείνη να απαντήσει θετικά.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, εξηγώντας πως από την αρχή ένιωσε ότι η Ελένη Σύρρα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ήθελε να προχωρήσει τη ζωή του και να κάνει το επόμενο βήμα.

«Από τότε που ξεκινήσαμε να συζούμε με την Ελένη ένιωθα ότι θέλω να παντρευτούμε, μου το έβγαλε εξ αρχής. Της έχω κάνει τρεις προτάσεις γάμου, με τρία δαχτυλίδια μέχρι να μου πει το ναι» σχολίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια, μίλησε για την καθημερινότητά τους, τονίζοντας ότι παίζουν συχνά μαζί ποδοβόλεϊ: «Με την Ελένη παίζουμε ποδοβόλεϊ εδώ στο σπίτι που έχουμε ένα γηπεδάκι. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Δε μπορεί βέβαια να με κερδίσει, αλλά μαθαίνει».