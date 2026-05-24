Γαβαλάς για Μύκονο: Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα, πόσα λεφτά έδινα και τώρα πάω και είμαι φιλοξενούμενος

Στην αλλαγή της σχέσης του με τη Μύκονο μετά την οικονομική του καταστροφή αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς,ο οποίος ήταν καλεσμένος το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας για την πορεία του και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, οι οποίες τον οδήγησαν στη φυλακή.

Ο σχεδιαστής παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά στο νησί των ανέμων, όπου πλέον φιλοξενείται.

Περιγράφοντας πώς ζούσε στο παρελθόν στη Μύκονο και ποια είναι η πραγματικότητά του μετά τη φυλακή, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήραν από το δημόσιο. Βέβαια καλά έκαναν, γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα. Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω».