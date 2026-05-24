Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται ο φερόμενος ως πατέρας και η μητέρα της 3χρονης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς συνελήφθη ο Πακιστανός που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού και αναζητούνταν από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή μετά την κατάρρευση της μικρής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας, σύμφωνα με το Cretalive. Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι το 3,5 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.