Παραιτήθηκε ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ

Παρελθόν αποτελεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου απέστειλε επιστολή παραίτησης από το κόμμα της Κουμουνδούρου.



Το πρώην μέλος του κόμματος είχε παραιτηθεί εδώ και έναν χρόνο από τα όργανα, ενώ δεν είχε θέση υποψηφιότητα για την κεντρική επιτροπή, Ο Διονύσης Τεμπονέρας είχε δώσει το «παρών» και ως ομιλητής στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.