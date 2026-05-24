Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: "Να δοθεί λύση στις καθυστερήσεις των πληρωμών των επενδυτικών προγραμμάτων LEADER"

"Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην περιφερειακή επιχειρηματικότητα από τις παρατεταμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές των επενδυτικών προγραμμάτων LEADER, ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανάδειξη του ζητήματος και την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών φορέων", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:



Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Αχαΐας, μέσω του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, από κοινού με τα Επιμελητήρια Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, απέστειλε επιστολή για το μείζον αυτό θέμα στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, καθώς και στον διοικητή της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην εκταμίευση εγκεκριμένων ενισχύσεων έχουν πλέον εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας για εκατοντάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας άμεσα την τοπική οικονομία.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκκρεμούν πληρωμές εκκαθαρισμένων δαπανών συνολικού ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER, εκ των οποίων:

• 2,9 εκατ. ευρώ αφορούν 42 ιδιωτικές επενδύσεις επιχειρήσεων

• 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν 7 δημόσιες επενδύσεις.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα προγράμματα έχουν, ήδη, ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους και έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο παραμένουν απλήρωτες επί πολλούς μήνες.



Η κατάσταση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε αυξημένο τραπεζικό δανεισμό και σημαντική οικονομική επιβάρυνση, ενώ άλλες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν ιδιωτικές μορφές χρηματοδότησης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας τονίζει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στους άμεσα δικαιούχους, αλλά επηρεάζει συνολικά την αλυσίδα της τοπικής οικονομίας, καθώς πίσω από κάθε επένδυση βρίσκονται επαγγελματίες, εργαζόμενοι, τεχνικά συνεργεία, προμηθευτές και οικογένειες που στήριξαν την υλοποίηση των έργων.

Ιδιαίτερα για περιοχές, όπως οι νομοί της Δυτικής Ελλάδας, όπου η περιφερειακή ανάπτυξη αντιμετωπίζει διαχρονικές δυσκολίες, το πρόγραμμα LEADER είναι ένα κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο και διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ζητά:

• Την άμεση επιτάχυνση των πληρωμών των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων

• Την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πληρωμών

• Την προτεραιοποίηση των εκκρεμών υποχρεώσεων των προγραμμάτων LEADER

• Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αναπτυξιακών εργαλείων και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία.

