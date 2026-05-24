Πάτρα: Kι άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Γυναίκα ενεργοποίησε το panic button

Κλήθηκε η αστυνομία
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται στην Πάτρα.
Γυναίκα το Σάββατο ενεργοποίησε το panic button καθώς φέρεται να είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον άνδρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φέρεται πριν μερικούς μήνες να είχε κατηγορήσει τον σύζυγό της για άσκηση βίας.
Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του
