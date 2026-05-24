Τι λέει η αστυνομία για τα θανατηφόρα τροχαία στην Ηλεία

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που

συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Τριπόλεως Πύργου, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό

αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με ποδήλατο, που οδηγούσε 55χρονος αλλοδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του τελευταίου.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείου Πύργου, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.



Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που

συνέβη σήμερα νωρίς το πρωί, στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ 29χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της

πορείας του και προσέκρουσε στο οπίσθιο μέρος φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν σε προσωρινή στάση εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να

τραυματιστεί θανάσιμα ο 29χρονος οδηγός.



Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος.