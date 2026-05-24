Οι Πατρινοί στο πρωτάθλημα στίβου στο Κιλκίς: Εντυπωσίασε και πάλι η Οικονομοπούλου

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου συνθέτων αγωνισμάτων Κ18 (παίδων - κορασίδων) έγινε το Σαββατοκύριακο στην πόλη του Κιλκίς, με τριπλή εκπροσώπηση της Πάτρας.

Παράλληλα διεξήχθη και το πρωτάθλημα νοτίου (και βορείου) ομίλου συνθέτων αγωνισμάτων Κ16 (παμπαίδων - παγκορασίδων) όπου αναδείχθηκαν και οι προκρινόμενοι για την τελική φάση του πρωταθλήματος (Θήβα 18-19 Ιουλίου), με συμμετοχή επίσης τριών Πατρινών

Συνολικά, πολλά παιδιά των δύο κατηγοριών πέτυχαν καλές εμφανίσεις.

Η Νάσια Οικονομοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο συντρίβοντας το δικό της ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο έπταθλο Κορασίδων. Είναι το πρώτο της σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και 53ο του Κούρου στην ιστορία του.

Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο όκταθλο παμπαίδων πέτυχε και ο εξαιρετικός Γιώργος Κασούμης!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των έξι Πατρινών, άπαντες αθλητές του Κούρου και του Αρίωνα Πάτρας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* 3η Νάσια Οικονομοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο με 4.809β.

* 5η Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων) στο έπταθλο με 4.545 β.

* 12η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) στο έπταθλο με 3.947 β.

Α’ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

* 2ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος) στο όκταθλο με 6.268β.

* 5ος Αγγελος Οικονομόπουλος (Κούρος) στο όκταθλο με 5.357β.

* 9η Δήμητρα Φωτοπούλου (Αρίων) στο έξαθλο με 3.698β. (12.74, 4.49μ., 6.71μ., 1.48μ., 15.16μ., 1.53.93)