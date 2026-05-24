Πάτρα: Συνελήφθη υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας- Νέα υπόθεση με θύμα ανήλικη σύντροφό του

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών, ανακοινωνεί η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος χθες το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη ( 16,5 ετών ) σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή.

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου,

όπου ελευθέρωσαν ανήλικη σύντροφο του και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητακάνναβης.

Ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε

εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.