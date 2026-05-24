Πάτρα: Mπήκε στο σπίτι τους και τους χτύπησε για να τους ληστέψει

Στιγμές τρόμου έζησε σύμφωνα με πληροφορίες ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, το Σάββατο, όταν νεαρός μπήκε στην οικία τους με σκοπό τη ληστεία.

Ο νεαρός φέρεται να ζήτησε χρήματα, ωστόσο το ζευγάρι είπε πως δεν έχει και ζήτησε να μην τους πειράζει.

Ο άνδρας φέρεται να τους χτύπησε και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Οι ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη.