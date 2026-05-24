Ζαχάρω: Θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη Μελά – Ξεκίνησε για την υπηρεσία του στην 117 ΠΜ και χάθηκε στην άσφαλτο

Σπαρακτικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τον 29χρονο Δημήτρη Μελά, τον νεαρό στρατιωτικό που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω. Ο άτυχος Δημήτρης, με καταγωγή από το Αρτίκι Μεσσηνίας, υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης και διέμενε στη διασπορά της Κυλλήνης. Όπως συνήθιζε, είχε μεταβεί στον τόπο καταγωγής του για να δει την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η επίσκεψη θα ήταν η τελευταία.

Σήμερα το πρωί, ο 29χρονος αποχαιρέτησε τους ανθρώπους του και ξεκίνησε για την υπηρεσία του. Έφυγε από το σπίτι του όπως κάθε άλλη φορά, με προορισμό την 117 Πτέρυγα Μάχης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έφτασε ποτέ. Στη διαδρομή, στην περιοχή της Ζαχάρως, το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, όμως ο 29χρονος δεν τα κατάφερε. Η μάχη που δόθηκε για τον απεγκλωβισμό του ήταν δραματική, αλλά ο Δημήτρης είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, το Αρτίκι Μεσσηνίας, τους συναδέλφους του στην 117 Πτέρυγα Μάχης και όσους τον γνώριζαν. Ένα νέο παιδί, ένας επαγγελματίας στρατιωτικός, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε για να εκτελέσει το καθήκον του, χάθηκε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα.