Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν δυο κλοπές σε φανοποιείο και αθλητικό κέντρο

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, δυο κλοπές που διαπράχθηκαν στο Αγρίνιο και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο κατηγορούμενος στις 07/05/2026, υπερπήδησε περίφραξη φανοποιείου και αφαίρεσε από σταθμευμένο όχημα της επιχείρησης το

χρηματικό ποσό των -400- ευρώ, ενώ στις 16/05/2026 διέρρηξε με χρήση λοστού αθλητικό κέντρο και αφαίρεσε από το χώρο του κυλικείου μια

τηλεόραση και διάφορα προϊόντα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.