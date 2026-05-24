Όλοι στο πλευρό του Γλαύκου/Εσπερου-ΑΟΠΑ

Ο Νίκος Δίπλαρος και ο Νίκος Τσιακμάς, που διακρίνονται με τον Κώστα Μαρλαφέκα στη μέση, είναι δύο «δικά μας» παιδιά που έχουν διαγράψει ξεχωριστή διαδρομή στο χώρο του Ελληνικού μπάσκετ.

Πλέον συνεχίζουν την καριέρα τους στο υψηλότερο επίπεδο αγωνιζόμενοι τη φετινή χρονιά στη GBL σε Καρδίτσα και Ηρακλή αντίστοιχα. Ξεκίνησαν από τον Έσπερο ΑΟΠΑ, τον έναν από τους δύο Συλλόγους που συγχωνεύτηκαν για να προκύψει ηΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου-ΑΟΠΑ, αλλά για πάντα τους νιώθουμε μέλη της μεγάλης μας οικογένειας. Ήρθαν στο γήπεδο και ήταν στο πλευρό της Ένωσης στον 2ο τελικό των play-offs με τον Κρόνο και μάλιστα είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο της Ένωσης Κώστα Μαρλαφέκα.

Θυμίζουμε πως η ομάδα του Πέτρου Καραμπά κατάφερε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να κερδίσει το Σάββατο (23/5) τον εξαιρετικό Γλαύκο Έσπερο με 66-63 και με 3-2 νίκες να κερδίσει τη σειρά στο κατάμεστο κλειστό του Αγίου Δημητρίου, μαζί και την άνοδο στην Α2!

Ο Μαστόρος ήταν αυτός που πήρε τη κατάσταση στα χέρια του όταν οι φιλοξενούμενοι με ένα 10-0 κατάφεραν να προσπεράσουν με 61-62 στο 1’42’’, και με πέντε συνεχόμενους πόντους και καθοριστικό τρίποντο στα 6,9’’ έσωσε τον έναυσμα για πανηγυρισμούς στη κατάμεστη εξέδρα.

Ο Γλαύκος βρέθηκε 102'' μακριά από την άνοδο. Ηταν, ομολογουμένως η καλύτερη ομάδα στην τελική φάση και φυσικά η καλύτερη των τριών Αχαιών που μετείχαν στην 3η Εθνική (Απόλλων και Προμηθέας 2014)