Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

ΤΑΥΡΟΣ Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και τακτοποιήστε μια οικονομική σας υπόθεση.

ΔΙΔΥΜΟΙ Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικό σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

ΛΕΩΝ Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Ζήστε την στιγμή και πάρτε αποστάσεις από το άτυχο παρελθόν σας που σας στοιχειώνει και δεν σας αφήνει να ζήσετε και να χαρείτε. Κόψτε επιτέλους τον ομφάλιο λώρο! Περιβάλλεστε από πολύ αγάπη αλλά δεν το βλέπετε. Τα άστρα ευνοούν τις κοινωνικές αποδράσεις. Θα έχετε αλλαγές στις σχέσεις σας. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα σας.

ΖΥΓΟΣ Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάσετε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή τον σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Η πνευματικότητα φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Επιτρέψατε να σας απορροφήσουν οι ανησυχίες για την υλική πλευρά της ζωής και παραμελήσατε την πνευματική. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωής σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

ΤΟΞΟΤΗΣ Είναι μια μέρα που η επικοινωνία σας είναι ενισχυμένη, βοηθώντας σας να διεκπεραιώσετε εκκρεμότητες ή νομικά ζητήματα. Δείξτε αυτοσυγκράτηση σε συναισθηματικά θέματα και μείνετε πιστοί στη ρουτίνα σας για να νιώσετε ασφάλεια. Η σκληρή δουλειά θα αποδώσει, αρκεί να έχετε υπομονή με τις εξελίξεις. Οι συνεργασίες και οι επιχειρηματικές σχέσεις έρχονται στο επίκεντρο και μπορεί να προκύψουν νέα ενδιαφέροντα έργα. Νιώθετε δυνατοί τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, κάτι που σας επιτρέπει να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από τον πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Ένα ρομαντικό δείπνο για δύο δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα…

ΙΧΘΕΙΣ Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.