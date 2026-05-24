Αλέξης: Τσίπρας: Αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος και έχουν άρωμα… Μπαρτσελόνα

Mε ανάρτησή του, το πρωί της Κυριακής (24/5), ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, κρατώντας μια μπάλα και έχοντας μπροστά του μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, ακούγεται να λέει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».