Αλέξης: Τσίπρας: Αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος και έχουν άρωμα… Μπαρτσελόνα

Με ένα βίντεο στα Social Media ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει νέο κάλεσμα για την Τρίτη 26 Μάϊου στην πλατεία Θησείου,
Mε ανάρτησή του, το πρωί της Κυριακής (24/5), ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος.
Ο πρώην πρωθυπουργός, κρατώντας μια μπάλα και έχοντας μπροστά του μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, ακούγεται να λέει: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».
Αξίζει να σημειωθεί πως, η αγάπη του Αλέξη Τσίπρα για την Μπαρτσελόνα είναι γνωστή.
Πριν λίγες μέρες, ο ίδιος, είναι αναρτήσει φανέλα της ομάδας με το νούμερο 26 προαναγγέλλοντας την εκδήλωση στο Θησείο, ενώ λίγες πριν τις εκλογές του 2026 είχε δηλώσει: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, είναι μια ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr