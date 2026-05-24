Σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευσε την Νταϊάνα στην πιο εμβληματική της εμφάνιση

Όταν οι περισσότεροι ανακαλούν στη μνήμη τους το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η εικόνα που κυριαρχεί είναι εκείνη, με την εφαρμοστή, μαύρη δημιουργία με το βαθύ ντεκολτέ, το εντυπωσιακό τσόκερ από μαργαριτάρια και ζαφείρια και το αφοπλιστικό της χαμόγελο.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των συλλεκτών στρέφεται πλέον και στο σπορ αυτοκίνητο που διακρίνεται, στο φόντο εκείνης της ιστορικής λήψης. Η Jaguar XJ40 Sovereign, που μετέφερε την πριγκίπισσα στην γκαλερί τέχνης Serpentine του Λονδίνου πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, αποτελώντας ένα ακόμα πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης βασιλικής ιστορίας.

Το σκούρο πράσινο όχημα παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον το 1994 προοριζόμενο για τις προσωπικές μετακινήσεις της πριγκίπισσας.

Παρέμεινε στην υπηρεσία του Στέμματος μέχρι το 1997, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του σημερινού του κατόχου, μόλις λίγους μήνες πριν τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα.

Το πολυτελές αυτοκίνητο διατηρεί ανέπαφα αρκετά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βασιλικής του θητείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ειδικές υποδοχές στην οροφή για την τοποθέτηση της βασιλικής σημαίας, καθώς και ένα ενσωματωμένο τηλέφωνο Motorola με το διακριτικό πλήκτρο «Ασφάλεια».

Σύμφωνα με το T&C, το ιστορικό αυτοκίνητο αναμένεται να δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται μεταξύ £50.000 και £150.000 ($67.043 έως $201.128).

Η Jaguar μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα αυτοκίνητα του πλανήτη στις 29 Ιουνίου 1994 μεταφέροντας την Νταϊάνα σε μια εκδήλωση που συνέπεσε χρονικά με την πολύκροτη τηλεοπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του. Η πριγκίπισσα μαγνήτισε τα βλέμματα φτάνοντας με την βελούδινη δημιουργία της Κριστίνα Σταμπολιάν (Christina Stambolian), ένα ρούχο που είχε παραγγείλει από τον Σεπτέμβριο του 1991, αλλά παρέμενε στην ντουλάπα της για τρία χρόνια καθώς το θεωρούσε «υπερβολικά τολμηρό».

Ωστόσο η επιλογή της εκείνη τη χρονική στιγμή κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

«Η Νταϊάνα φημιζόταν για τις εμφανίσεις που έκοβαν την ανάσα», είχε δηλώσει το 2022 η βετεράνος ρεπόρτερ μόδας Ελίζαμπεθ Χολμς (Elizabeth Holmes), προσθέτοντας:

«Γνώριζε άριστα τη δύναμη που κρύβει ένα ρούχο-υπερθέαμα τόσο για εκείνον που το φοράει όσο και για εκείνους που το βλέπουν. Το «φόρεμα της εκδίκησης» ενθουσίασε τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας και της άνοιξε την πόρτα στον περιορισμένο χώρο των εφημερίδων».