Πάτρα: Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας- Άνδρας χτυπούσε τη γυναίκα του και η αστυνομία έσπασε την πόρτα

Αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα την Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας ξυλοκοπούσε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.
Ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να ανοίξει με αποτέλεσμα να κληθεί Εισαγγελέας και η αστυνομία με την άδειά του, μπήκε στο σπίτι, ενώ χρειάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες να σπάσει την πόρτα.
Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα.
