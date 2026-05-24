Πάτρα: Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας- Άνδρας χτυπούσε τη γυναίκα του και η αστυνομία έσπασε την πόρτα

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας ξυλοκοπούσε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο.

Ο άνδρας φέρεται να αρνήθηκε να ανοίξει με αποτέλεσμα να κληθεί Εισαγγελέας και η αστυνομία με την άδειά του, μπήκε στο σπίτι, ενώ χρειάστηκε σύμφωνα με πληροφορίες να σπάσει την πόρτα.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα.