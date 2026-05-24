Μία ανάσα πριν τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπεται για Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μετέδωσε χθες (τοπική ώρα) ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.