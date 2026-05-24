Τραγωδία στη Ζαχάρω- Ένας νεαρός νεκρός σε τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί της Κυριακής, στο κέντρο της πόλης.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 30 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός να βρει ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση, ενώ άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από το όχημα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.

πηγή patrisnews.com/