Τραγωδία στη Ζαχάρω- Ένας νεαρός νεκρός σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Ζαχάρως, με θύμα έναν οδηγό περίπου 30 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε σταθμευμένη νταλίκα.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί της Κυριακής, στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας περίπου 30 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός οδηγός να βρει ακαριαίο θάνατο.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση, ενώ άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από το όχημα.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου.
πηγή patrisnews.com/
Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου- «Αγκάθι» οι τελικές διατυπώσεις
Μικρολίμανο: Οι αναρτήσεις που πρόδωσαν τον «Τίτι»
Τρόμος για τον Αλέν Προστ: Τραυματίστηκε σε διάρρηξη στο σπίτι του στην Ελβετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr