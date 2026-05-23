Μια νύχτα μόνο- spoiler: Η Αλεξάνδρα απειλεί την Αρετή, ζητώντας της να εξαφανιστεί

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή θα βρεθεί αντιμέτωπη με το αδίστακτο πρόσωπο της Αλεξάνδρας. Έτσι, εγκλωβίζεται στις απειλές της και προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Οδυσσέα, την ώρα που η Μίνα γεννάει το παιδί του Σάββα.

Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει το μυστικό της Αρετής και του Οδυσσέα και είναι αποφασισμένη να το εκμεταλλευτεί για να τους χωρίσει. Μάλιστα, στέλνει ένα μήνυμα στην Αρετή μέσω μίας ίδιας βαλίτσας η οποία περιείχε τότε τα χρήματα του Οδυσσέα και εκείνη παγώνει όταν καταλαβαίνει ότι πίσω από το μυστηριώδες μήνυμα κρύβεται τελικά η Αλεξάνδρα.

Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα, δείχνει στην Αρετή το επίμαχο βίντεο και την απειλεί ανοιχτά. Της ξεκαθαρίζει πως, αν δεν εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα, όλα θα καταστραφούν. Η Αρετή νιώθει να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ο Οδυσσέας, στο μεταξύ, αρχίζει να παρατηρεί τη συμπεριφορά της. Βλέπει την αγωνία στο πρόσωπό της, τις ξαφνικές σιωπές, καταλαβαίνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, όμως η Αρετή προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει κρυφό τον εφιάλτη που ζει.

Όσο εκείνος την πιέζει να του μιλήσει, τόσο εκείνη βυθίζεται περισσότερο στον φόβο. Την ίδια ώρα, η μέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, όμως η χαρά μοιάζει ψεύτικη. Η Αρετή θέλει να σταθεί δίπλα στη φίλη της, να χαρεί αυτή τη σημαντική στιγμή, όμως το τελεσίγραφο της Αλεξάνδρας την πνίγει. Την ίδια ώρα, η τελευταία πιστεύει πως έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Είναι βέβαιη πως η Αρετή θα υποκύψει στις απειλές της και θα κάνει ακριβώς ό,τι της ζητήσει. Δεν υπολογίζει όμως τη Βάλια.

Η Βάλια αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις της Αλεξάνδρας και είναι έτοιμη να τινάξει τα σχέδιά της στον αέρα. Για πρώτη φορά η Αλεξάνδρα αισθάνεται πως κάποιος μπορεί να χαλάσει το προσεκτικά οργανωμένο παιχνίδι της. Η μέρα του γάμου της Ελένης φτάνει και όλοι συγκεντρώνονται στο ξωκλήσι. Οι καμπάνες χτυπούν, τα χαμόγελα περισσεύουν, όμως πίσω από τις ευχές και τις αγκαλιές κρύβονται πληγές που δεν έχουν κλείσει ποτέ.

Η Αρετή βρίσκεται σε διαρκή πανικό, προσπαθώντας να μη δείξει σε κανέναν τι πραγματικά συμβαίνει. Κάθε φορά που κοιτάζει την Αλεξάνδρα, νιώθει πως η απειλή πλησιάζει όλο και περισσότερο. Κι ενώ η τελετή ξεκινά, η Αλεξάνδρα τής δίνει το τελικό τελεσίγραφο, απαιτώντας να εξαφανιστεί πριν αποκαλυφθούν όλα. Η πίεση γίνεται ασφυκτική και η Αρετή νιώθει πως δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Έτσι, ο γάμος της Ελένης εξελίσσεται τελικά σε μια μέρα γεμάτη ένταση, μυστικά και ανοιχτούς λογαριασμούς.

Ο Σάββας και η Μίνα, την ίδια ώρα, καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του παιδιού τους, καθώς η ζωή τους πρόκειται να αλλάξει οριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος, η Μίνα γεννά, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο τους, τη στιγμή που γύρω της όλα μοιάζουν να καταρρέουν.